Белая мебель, красный пол в горох: как выглядит просторная кухня Надежды Бабкиной в загородном доме

Особняк у артистки находится в деревне Дубцы рядом со Звенигородом.

В собственности у Надежды Бабкиной есть особняк в Подмосковье. дом, который находится в деревне Дубцы, что рядом со Звенигородом, риэлторы оценивают в 30 млн рублей. Артистка любит проводить там время и иногда приглашает съемочные бригады.

В своем микроблоге Бабкина показала кадры, на которых она хозяйничает на кухне. Просторная комната обставлена белой мебелью в классическом стиле и бытовой техникой серебристого цвета. В центре стоит большой стол и много стульев. А красный пол оформлен рисунком в белый горох.

Ранее Бабкина рассказывала, что общая площадь двухэтажного особняка с балконом – 379 кв. метров. Также на территории есть две террасы с барбекю.

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