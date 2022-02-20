Деловая дама с красной сумочкой: Данила Козловский показал подросшую дочку Оду Валентину

Актер не может нарадоваться своей единственной наследнице.

Среди последних Stories личного микроблога актера Данилы Козловского появилась фотография его годовалой дочери Оды Валентины. Малышка в яркой куртке и с аксессуаром насыщенного оттенка наблюдала за питомцами в Кабриолете.

Данила Козловский ловит каждый момент, проведенный с дочерью. Артист наблюдает за всеми жестами своей наследницы. В марте этого года Оде Валентине исполнится два года.

Отец малышки с нетерпением ждет этот день, чтобы одарить Оду Валентину лучшими игрушками и брендовыми вещами. Козловский не жалеет ни сил, ни средств на дочь.

К слову, поклонников Козловского такая сильная любовь дочери и отца восхищает. Недавно Данила запечатлел Оду Валентину на прогулке.

Малышка в темно-синей куртке с желтыми вставками и белом вязаном платье держала в руках алый саквояж. На голове у дочери Козловского располагался небрежный хвостик, перевязанный резинкой мятного цвета.

Ода Валентина остановилась, чтобы рассмотреть двух собак в кабине случайного Кабриолета. Питомцы пристально смотрели на Козловских. А дочь артиста разглядывала четвероногих друзей в вишневом автомобиле.

Данила сделал умилительный снимок и сопроводил его эмодзи в виде красного сердца.

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