Освежает образы: Рогов показал, как выглядит милый тренд сезона – наивное платье в цветочек

Александр Рогов продемонстрировал на своем YouTube-шоу Rogov live один из важных трендов сезона – наивное платье в цветочек.

Оно было сшито из легкой летящей ткани, имело мелкий принт, пышные рукава и практически все было усыпано рюшами. Стилисту понравилось, что обработка у платья была небрежной и повсюду торчали нитки. При этом платье стоило 40 тыс. рублей. То есть дизайнер сделал это намеренно.

Александр Рогов рекомендовал такие платья сочетать с чем-то рок-н-рольным: косухой, грубыми ботинками на мощной подошве, кожаными митенками, с черным худи.

Ранее Рогов поделился полезным лайфхаком на своем шоу, он советовал выбирать свитеры на распродажах. Уже повисевшие на вешалках кофты обычно показывают свое истинное качество. Если на них нет катышек, можно смело делать покупку, трикотаж хороший.

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