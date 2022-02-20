«Обратимся в Следственный комитет»: Волочкова хочет отсудить у Большого театра 95 млн рублей

Разбирательства Анастасии Волочковой с большим театром не прекращаются уже много лет. Балерина считает, что учреждение должно ей заплатить 95 млн рублей.

Балерина утверждает, что еще с 2003 году числится сотрудницей Театра, но зарплату не получает. Адвокат блондинки Евгений Корчаго отметил, что в ходе судебного заседания Большой театр предоставил документы о том, что Анастасия получала выплаты. Однако это были не банковские квитанции, а штатные ведомости.

«Большой театр повторно попросил, чтобы из банка истребовали информацию о зачислениях Анастасии. Оттуда пришел ответ, что никаких зачислений нет. Театр сообщил суду, что они договорились с банком, что банк даст другую специальную для них информацию. Для нас это нонсенс, как можно с банком было о чем-то договариваться, учитывая, что банк отвечал по запросу суда. Мы отдельно этот вопрос рассмотрим и обратимся в Следственный комитет», — цитирует слова Корчаго StarHit.ru.

Следующее заседание назначено на 8 апреля.

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