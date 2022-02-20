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И вовсе не из-за цены! Почему свитеры и другие кофты лучше покупать на распродажах, сказал Рогов

Сейчас в тренде свободные и полуприлегающие силуэты.

И вовсе не из-за цены! Почему свитеры и другие кофты лучше покупать на распродажах, сказал Рогов
Александр Рогов. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

Александр Рогов в эфире YouTube-шоу Rogov live прошелся по отделам с распродажами одежды. И дал полезный совет модницам.

Наверняка, многие сталкивались с такой проблемой, что купив дорогой свитер, через пару месяцев находили на нем множество катышек. Специальные машинки бывают против них бессильны.

Александр Рогов. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

Чтобы этого избежать, Александр Рогов посоветовал покупать трикотаж на распродажах, ведь вещи, выставленные со скидкой, уже хорошенько успели повисеть на вешалках. Если они по-прежнему выглядят отлично, значит выполнены из очень качественного материала и на них не жалко потратить деньги.

В настоящее время в тренде свободные и полуприлегающие силуэты, заметил стилист.

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