И вовсе не из-за цены! Почему свитеры и другие кофты лучше покупать на распродажах, сказал Рогов

Сейчас в тренде свободные и полуприлегающие силуэты.

Александр Рогов в эфире YouTube-шоу Rogov live прошелся по отделам с распродажами одежды. И дал полезный совет модницам.

Наверняка, многие сталкивались с такой проблемой, что купив дорогой свитер, через пару месяцев находили на нем множество катышек. Специальные машинки бывают против них бессильны.

Чтобы этого избежать, Александр Рогов посоветовал покупать трикотаж на распродажах, ведь вещи, выставленные со скидкой, уже хорошенько успели повисеть на вешалках. Если они по-прежнему выглядят отлично, значит выполнены из очень качественного материала и на них не жалко потратить деньги.

В настоящее время в тренде свободные и полуприлегающие силуэты, заметил стилист.

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