Как при помощи джемпера и двух платков сделать платье в стиле Maison Margiela за 94 тысячи, показал Рогов

Его можно носить самостоятельно, а можно дополнять брюками.

Александр Рогов сделал модный набег на распродажи люксовых магазинов в рамках своего YouTube-шоу Rogov live, где обнаружил немало интересных трендовых вещей. Например, его привлекли «генеральские» брюки с широкими лампасами, которые сейчас сезон приветствует.

В отделе Maison Margiela стилист решил показать публике платье, в которое влюблен очень давно. Оно представляет собой черный трикотажный джемпер, по низу которого пришиты два разных платка – спереди и сзади, образуя юбку.

Ведущий заметил, что так может сделать любая женщина, если хочет выглядеть модно, но не имеет большое количество денег на люксовые наряды. Рогов сказал, что по бокам платки можно не сшивать и при носке с брюками их поднимать и фантазийно завязывать на шее.

На распродаже такое платье, к слову, стоило 94 тысячи.

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