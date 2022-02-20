«Поломал половину мебели»: отец Анны Щербаковой эмоционально отреагировал на ее чемпионский прокат

Москвичка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. По итогам короткой программы она располагалась на втором месте, а 17 февраля, в день произвольной программы, набрала наибольшее количество баллов.

Пока вся страна переживала и в прямом эфире наблюдала за выступлением спортсменок, мама Ани отказалась смотреть прокат дочери.

«Да, я пока ничего не видела, только принимаю поздравления. Я никогда не смотрю выступления, потому что переживаю. Смотреть вчерашний прокат Ани начну не сразу — надо в себя прийти. Дочь у нас родилась чемпионкой», — рассказала Юлия Щербакова в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на канале «Россия 1».

А отец чемпионки – Станислав Щербаков и вовсе переломал мебель в квартире. Все это от эмоций, конечно же.

«Сердце билась больше, чем обычно. Я поломал половину мебели, сорвал голос… А мы ведь хотели забрать дочь из фигурного катания, но Анюта сказала: «Даже не думайте», — и мы больше об этом не заикались», — сказал Станислав Щербаков.

Добавим, в конце марта Анне Щербаковой исполнился 18 лет.

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