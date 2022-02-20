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Новый роман: Илон Макс влюбился в актрису по имени Наташа

Самый богатый человек планеты выбрал 27-летнюю австралийку.

Новый роман: Илон Макс влюбился в актрису по имени Наташа
Илон Маск. Фото: Global Look Press

Илон Макс снова влюблен. На этот раз пассией самого богатого человека планеты стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассетт.

Об отношениях рыжеволосой красотки и 50-летнего миллиардера стало известно накануне. Папарацци засекли их в аэропорту Лос-Анджелеса, где приземлился частный борт основателя «Тесла».

Наташа Бассетт
Наташа Бассетт. Фото: Global Look Press

Известно, что Наташа переехала в Нью-Йорк из Сиднея в возрасте 19 лет и пытается покорить Голливуд. Ее последняя громкая работа – картина режиссера База Лурмана «Элвис», которая выйдет на экраны в 2022 году. Актриса также сыграла Бритни Спирс в биографическом фильме 2017 года «Бритни навсегда».

Напомним, о разрыве с матерью своего шестого ребенка певицей Граймс Илон Маск объявил в сентябре 2021-го. Они остались в хороших отношениях и продолжают заниматься воспитанием годовалого сына.

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