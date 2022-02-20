«Крылья вырастают от любви»: Волочкова предстала в образе ангела

Анастасия Волочкова продолжает интриговать фолловеров. Балерина вновь счастлива в личной жизни. Правда, личность нового возлюбленного она не раскрывает.

На днях блондинка показала в своем инстаграме брутального красавца, лицо которого прикрыла букетом цветов. Фанатам остается только гадать, вернулся ли к Анастасии банщик Сергей Кузнецов, внешность которого напоминает мужчину с фото, или она встретила новую любовь.

Накануне Волочкова приняла участие в необычной фотосессии. Балерина предстала в образе ангела с крыльями.

«Когда крылья вырастают от любви, а голова кружится не от успеха», — написала Волочкова.

Добавим, с Сергеем Кузнецовым Анастасия рассталась в начале февраля после возвращения с Мальдив. Что стало причиной разрыва, пара не сообщала.

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