Как сделать макияж к 23 февраля
Видео
Самые модные брюки 2022 года
Видео

«Мой герой»: Стриженова эмоционально высказалась в адрес Большунова

Накануне спортсмен завоевал третье золото в олимпийском Пекине.

«Мой герой»: Стриженова эмоционально высказалась в адрес Большунова
Екатерина Стриженова. Фото: Global Look Press

Накануне Александр Большунов выиграл золотую медаль в лыжном марафоне. Для российского спортсмена это уже третья награда высшей пробы на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, в его копилке есть серебро в гонке на 15 километров классическим стилем и бронза в командном спринте.

Александр Большунов
Александр Большунов. Скриншот: instagram.com/strizhenovae/

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова выразила восхищение российским спортсменом на своей странице в инстаграме.

«Александр Большунов – мой герой! На закрытии Александр Большунов будет нести знамя нашей сборной, нет ни одного человека на планете, кто теперь не знает это великого русского спортсмена», — написала Стриженова.

Напомним, ранее Екатерина Стриженова высказала свое мнение о российских фигуристках.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр БольшуновЕкатерина СтриженоваЕкатерина Стриженова последние новостиОлимпиада в Пекине