«Мой герой»: Стриженова эмоционально высказалась в адрес Большунова

Накануне Александр Большунов выиграл золотую медаль в лыжном марафоне. Для российского спортсмена это уже третья награда высшей пробы на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, в его копилке есть серебро в гонке на 15 километров классическим стилем и бронза в командном спринте.

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова выразила восхищение российским спортсменом на своей странице в инстаграме.

«Александр Большунов – мой герой! На закрытии Александр Большунов будет нести знамя нашей сборной, нет ни одного человека на планете, кто теперь не знает это великого русского спортсмена», — написала Стриженова.

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Напомним, ранее Екатерина Стриженова высказала свое мнение о российских фигуристках.

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