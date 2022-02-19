Вот это гены: Вера Брежнева показала свою моложавую красавицу-маму

Вера Брежнева уже много лет строит карьеру певицы. Она родилась в простой семьей, но смогла добиться известности. До сих пор артистка вспоминает, как попала в группу «ВИА-Гра».

Именно это изменило ее жизнь. И хоть теперь она поет сольно, ее армия поклонников только растет. Для многих Вера стала иконой стиля и эталоном женственности. Примечательно, что недавно она собрала родных вместе в Киеве.

В честь своего юбилея Вера устроила большой праздник. Ее старшая дочка Соня не смогла приехать, так как учится в США. Но зато рядом была младшая дочка Сара и муже Константин Меладзе.

Поделилась артистка и редким фото со своей мамой Тамарой Галушка. Она была в черном силуэтном платье и болеро с кружевом. Брежнева обняла свою маму. Они вместе позировали и смеялись.

Поклонники восхитились тем, как выглядит родительница певицы. Многие поразились тому, какая в 69 лет у нее фигура и моложавое лицо. «Просто красотки», «Вашу маму можно принять за сестру», «Потрясающие кадры», «Верочка, у вас потрясающая мама», «В семье Галушка все такие красивые?», «Вы с мамой очень похожи», «Вот где гены сыграли», — прокомментировали пост подписчики.

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