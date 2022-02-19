«Спасибо за приглашение нашим друзьям»: Анна Снаткина разместила в личном микроблоге редкий кадр с семьей

Актриса вместе с мужем и дочерью пришла на фильм «Папы».

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Анна Снаткина опубликовала на личной странице снимок с дочерью и мужем. Знаменитость вместе с семьей появилась на кинопремьере.

Снаткина выбрала для ковровой дорожки пиджак в клетку и черные классические брюки. Актриса сделала высокий хвост и дополнила образ серьгами-конго.

Анна пришла на кинопремьеру не одна, а с самыми близкими людьми. Знаменитость позировала с мужем Виктором Васильевым и дочерью Вероникой.

«На днях побывали на премьере фильма «Папы». И, конечно, на фильм, с таким теплым названием мы пришли всей семьей. Спасибо за приглашение нашим друзьям: Сергею Безрукову и Анне Матисон», – поблагодарила Снаткина коллег в личном микроблоге.

Напомним, ранее Анна Снаткина рассказала о спортивных достижениях дочери Вероники. Наследница актрисы занимается художественной гимнастикой. Сама артистка в детстве тоже тренировалась и была гимнасткой. Вот только Анна Снаткина увлекалась спортивной гимнастикой.

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