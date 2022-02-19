«Очень умный человек»: Дарья Донцова с восхищением говорила о бывшем муже

Второй муж писательницы тоже вспоминает экс-избранницу с теплотой и нежностью.

Телеведущая Дарья Донцова вспомнила о своих бывших возлюбленных. Об одном из них знаменитость говорила с любовью и теплотой.

Речь идет о втором муже писательницы – профессоре философии Борисе Капустине.

Телеведущая Лера Кудрявцева отметила, бывший избранник Дарьи Донцовой эмигрировал в Америку.

«Я не видела его много лет. Но я не могу сказать, что Боря эмигрировал. Его пригласили на работу в Йель. Боря очень умный человек. Он преподает философию», – трогательно отозвалась о бывшем муже Донцова в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

К слову, Капустин и Донцова мирно развелись, когда их чувства угасли.

«Мы никогда не были врагами. Никогда ничего не делили. Вместе прожили семь лет», – заявила Дарья.

А другой бывший муж писательницы Дмитрий Демин бросил знаменитость. При этом бывший возлюбленный Донцовой совсем не интересовался их общим сыном Аркадием.

Напомним, ранее Дарья Донцова рассказала о болезни своего действующего мужа Александра Донцова. Писательница сильно испугалась за жизнь возлюбленного, у которого нашли опухоль в кишечнике.

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