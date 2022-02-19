Болезнь вернулась: Дарья Донцова обнаружила у себя опухоль

Телеведущая Дарья Донцова призналась, что нашла у себя опухоль. Однако знаменитость не успела обследоваться у доктора, как новообразование исчезло.

Писательница вспомнила, как обнаружила у себя опухоль. Дарье Донцовой стало неудобно сидеть. Оказалось, что боль вызывала опухоль. Однако Донцова не смогла сходить к своему гинекологу, так как в это время находилась в ковидном госпитале.

Позже сама врач писательницы заболела и вновь не смогла осмотреть Донцову. Но помощь специалиста в итоге не понадобилась Дарье Донцовой.

«Мне не бывает страшно. Потому что я хорошо понимаю, что проблемы бывают разные. И любую проблему можно решить. В этот момент мне прилетает сообщение от отца Аристарха. У меня с отцом Аристархом удивительная связь», – озвучила Донцова предысторию чудесного исцеления.

Отец Аристарх, с которым общается писательница, посоветовал знаменитости съездить в монастырь и приложиться к мощам. Донцова так и поступила. На обратном пути из монастыря Донцова обнаружила, что ей больше ничего не мешает сидеть.

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«Она пропала, она исчезла, она растворилась», – рассказала Донцова о своей опухоли в эфире программы «Секрет на миллион» на программе НТВ.

Позже знаменитость все же сходила к доктору. Врач Донцовой удивилась произошедшему. Она объяснила такое чудо тем, что у писательницы была киста, которая проста разорвалась во время движения.

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