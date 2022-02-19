«Его звали Сергей»: Ирина Салтыкова вспомнила, как не дождалась возлюбленного из армии

Актриса рассказала про свою большую любовь, которая случилась с ней до популярности.

Исполнительница Ирина Салтыкова всегда была окружена вниманием мужчин. Карьера артистки принесла Салтыковой обожание всей страны. Но был у знаменитости и тот, кто полюбил ее до славы.

Ирина Салтыкова вспомнила про свою давнюю любовь. Певица рассказала про возлюбленного Сергея, которого не дождалась из армии.

Салтыкова вспомнила, как писала письма избраннику, приезжала к Сергею. Но на второй год ожидания Ирина устала.

«Я вот сижу и думаю рассказать людям, что я год ждала, а второй — не дождалась. Стыдно ведь. А потом думаю — а почему стыдно? Ведь надо же смотреть как та, вторая половина, хотела этого. Может быть, он был безразличен, спокоен. А женщине хочется какой-то активности, внимания. Поэтому и не дождалась, наверное. Я и приезжала, и писала письма, он в Москве служил, на левом берегу, я ездила туда. Его звали Сергей», – заявила актриса в эфире ток-шоу «Привет, Андрей» на канале «Россия 1».

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