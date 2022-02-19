«Как вы красивы»: Анна Михайловская с сыном поддержали тренд на яркие пуховики

Исполнительница главной роли в сериале «Капитанша» Анна Михайловская разместила в личном микроблоге фотографию со своим сыном Мирославом. Артистка отдыхает с наследником в Сочи.

Помимо катания на горных лыжах, Михайловская вместе с о своим белокурым мальчиком выбирает прогулку по берегу Черного моря. Анна сделала не сколько кадров со своим ребенком на отдыхе.

Чистая галька и спокойная вода на заднем фоне, а на переднем – Михайловская и ее сын в ярких куртках. Актриса отдала предпочтение ярко-зеленому пуховику. А Мирослав играл рядом с мамой в пуховике апельсинового цвета с мехом на капюшоне.

«Лучше гор, может быть только море», – отметила Анна в личном микроблоге.

«Вы шикарны», «Как вы красивы с сыном», «Какой замечательный пейзаж и яркие вы», «Анна, вы просто прелесть», – восхитились Анной и ее сыном поклонники.

Напомним, ранее Анна Михайловская показала свою моложавую маму. Вместе с родительницей актриса посетила Мариинский театр в Санкт-Петербурге.

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