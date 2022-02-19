Барановская в струящемся платье с эффектом стройности появилась на празднике у Жасмин

Телеведущая пришла поздравить дочку певицы с днем рождения. За столиком она отметилась с Зарой и Еленой Север.

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она смогла построить карьеру, когда ее бросил Андрей Аршавин. И хоть Юлия осталась одна с тремя детьми, это не помешало ей начать работать на телевидении.

Теперь она не только много путешествует, посещает дорогостоящие курорты и отдаленные уголки России, но и дружит со многими влиятельными людьми. Она может похвастаться теплыми отношениями с певцом Эмином Агаларовым.

Еще на днях Барановская была на Крайнем Севере. Теперь она вернулась в Москву и отметилась на празднике, который устроила певица Жасмин в честь дня рождения дочки.

Маргарите исполнилось 10 лет, поэтому артистка закатила большой банкет. На мероприятии собралось много гостей. Юлия появилась на вечеринке в струящемся сером платье в полоску. Она сидела за столиком с певицей Зарой и Еленой Север.

Примечательно, что наряды в полоску обладают эффектом стройности. Об этом говорила Эвелина Хромченко в передаче «Модный приговор», где Барановская тоже снимается.

«Какая вы красивая», «Сложно узнать», «Очень вам идет такой цвет», «Все краше и краше», «Просто восторг», «Какая у вас замечательная компания», «Сколько в вас женственности», «Просто прелесть», «А почему без сыновей и дочки?», «Просто леди», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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