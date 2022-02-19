В стиле французский шик: Валерия в кожаном жакете лимонного цвета и тренче отметилась в Санкт-Петербурге

Валерия большую часть жизни выступает на сцене. Ее главной поддержкой и опорой стал муж Иосиф Пригожин. Пара вместе ездит на гастроли, появляется на премиях и светских раутах.

Обычно она следит за фигурой, поэтому даже в 53 года может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Также артистка не перестает экспериментировать с образами. Она предпочитает выглядеть женственно и ярко.

Недавно Валерия снова стала сниматься в шоу «Маска». Но на днях она улетела в Санкт-Петербург, где снимала клип на песню, которую записала с кем-то в дуэте. Имя второго исполнителя пока артистка хранит в тайне.

На съемке она отметилась в кожаном жакете лимонного цвета и брюках в пол. Лук дополнил кремовый тренч. Певица завершила образ в стиле французский шик беретом.

«Вчера впервые работала с клипмейкерами из Санкт-Петербурга, компанией „Шторм“. Приятно иметь дело с профессионалами. А какой был задействован состав актеров! Одно скажу, что с легендарным Валерием Бариновым было невероятно интересно и в кадре существовать, и в паузах общаться —столько интересных артистических историй услышали!» — написала звезда.

Поклонники были заинтригованы. Многие восхитились тем, как выглядит Валерия. «Глазки в небо, улыбка 18-летней, супер», «Очень хотелось бы увидеть вас без грима и всякой косметики», «Валерия стройная и лицо худенькое.. Эффектно и просто», «Вы просто богиня красоты, Валерия! Столько нежности в глазах», — прокомментировали пост подписчики.

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