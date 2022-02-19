«Не могу этого сделать»: вдова Грачевского рассказала о сомнительной сделке, предложенной сыном режиссера

Как отметила Екатерина Белоцерковская, она устала от судов.

Вдова кинорежиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что старший сын ее покойного мужа Максим предложил ей отказаться от «Ералаша» в пользу его родной сестры Ксении.

«Он сказал, чтобы мы сами делили имущество, а «Ералаш» отдали Ксении. Я не могу это сделать. Ну как я детскую долю в «Ералаше» отдам Ксении. Мне органы опеки не подпишут этого». Екатерина Белоцерковская

Как отметила Екатерина Белоцерковская, суды с родственникам мужа у нее продолжаются. «Не я сужусь. Это они продолжаю судиться. Я устала. Просто устала. Я в шоке от всех этих долгов. «Ералаш» — это моя боль. Хочу, чтобы он жил. Чтобы дело, которое создал Боря, не развалилось», — заметила Екатерина Белоцерковская.

Напомним, что киножурнал «Ералаш» оценивается в четверть миллиарда рублей. Остальное имущество режиссера стоят всего 67 миллионов рублей.

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