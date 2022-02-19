Настоящий хит зимы: Куркова в стеганом пуховике-одеяле прогулялась по улочками Венгрии

Равшана Куркова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Поклонники не перестают удивляться тому, как молодо выглядит артистка в 41 год.

Она не раз отмечала, что имеет хорошие гены, но при этом Равшана также занимается спортом. Отметим, что в прошлом году она рассекретила тот факт, что стала мамой. Теперь звезда воспитывает сына Гаспара, которого порой берет с собой на съемки.

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Обычно Куркова редко делится личными фото. Но она отправилась в путешествие и решила показать, как проводит время. Актриса оказалась в Венгрии, где прогулялась по старинным улочкам.

Она предстала в укороченных джинсах скинни и кроссовках. Изюминкой образа стал длинный стеганый пуховик-одеяло. именно такие пуховики стали хитом сезона, по словам Эвелины Хромченко. Их носят Анна Нетребко и Лолита Милявская.

«Влюбилась в Будапешт», — заявила Равшана.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что актриса очень фотогеничная. «Вечно молодая и очень красивая, как Равшане это удается», «Гораздо красивее Парижа, например, на мой взгляд. Ты прекрасная», «Очень шикарно выглядишь в этом прекрасном месте», «Он вам безумно идет!», «Фото очень стильные — огонь», «Какой у вас пуховик классные», «Выглядите бесподобно», — стали писать пользователи Сети.