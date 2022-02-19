«У меня немножко другое предназначение»: жена Кузьмина объяснила, почему у них нет общих детей

Как отметила Екатерина Трофимова, им хочется просто вместе отдыхать.

Последняя жена Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему у них с певцом не будет общих детей.

«Когда я с ним познакомилась, то мне было 18 лет. Сейчас, конечно, я понабралась женской мудрости. Володя – интроверт. А потом он стал открываться. Больше со мной общаться». Екатерина Трофимова

Как отметила Екатерина, она никогда не хотела детей от Владимира Кузьмина.

«Бывают женщины очень хотят детей. У меня немножко другое предназначение, наверное, в этой жизни. Мы уже старые люди. Нам хочется просто побыть вместе, отдохнуть и успокоиться. Владимир не просит ребенка. Наверное, странно заводить детей. Был период, когда хотели, но сейчас уже нет», — заявила Екатерина Трофимова.

Напомним, что Владимир Кузьмин уходил от жены Екатерины к молодой любовнице Светлане Карпухиной. Через какое-то время он вернулся к Трофимовой, с которой сегодня счастлив.

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