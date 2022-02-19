«Возить на отдых мужчину за свой счет — неправильно»: Воробей объяснила, почему рассталась с возлюбленным

По словам юмористки, мужчина должен все-таки быть одного уровня с ней по доходам.

Певица Елена Воробей в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему отменилась ее свадьба с возлюбленным-чиновником.

«Меня вся пресса замуж выдавала. Я читала о себе как будто какую-то фантастическую литературу. Это расстраивало и меня, и человека, с которым я была. Я приняла решение расстаться». Елена Воробей

Как отметила Елена Воробей, недавно она исполнила свою мечту.

«Побывала на Канарах. Привела нервную систему в порядок. Не пила алкоголь. Нужно стараться, чтобы мы были примерно одного уровня обеспеченности. Возить мужчину на отдых за свой счет – неправильно», — заявила Елена Воробей.

Напомним, что Елена Воробей должна была сыграть свадьбу с чиновником Сергеем Евтуховичем. Он младше звезды на три года. Они родом из одного города — белорусского Бреста.

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