«Аня уже выучила всю песню»: Юлия Савичева с дочкой исполнили композицию «Майский дождь»

Как отметила певица, она будет не против, если наследница пойдет по ее стопам.

Певица Юлия Савичева в Instagram показала кадры, на которых вместе со своей дочкой Аней поет свою же песню «Майский дождь».

«Аня уже выучила всю песню. Мы любим петь «Майский дождь» вместе. А вообще, все, что играет на радиостанциях, тут же воспроизводится моей дочерью. Любит петь и на русском, и на английском, и на португальском. Я точно не буду сопротивляться, если она захочет пойти по моим стопам». Юлия Савичева

«Браво, вы такие милые», «У Ани уже голос настоящей певицы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дочь Юлии Савичевой живет в Португалии с бабушкой и дедушкой. Юлия Савичева не так часто видит свою наследницу.

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