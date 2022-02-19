Фото любимой: Дмитрий Шепелев восхитился Екатериной Тулуповой в ее день рождения

Возлюбленный Екатерины Тулуповой – Дмитрий Шепелев – отвез избранницу в ресторан в честь ее дня рождения. Примечательно, что пара посетила столичное заведение раньше самого праздника именинницы.

Шепелев опубликовал на личной странице в Instagram фото Тулуповой. Также Дмитрий оставил под снимком поздравление и признание в любви матери своего второго сына.

«С днем твоего рождения! Люблю», – написал Дмитрий Шепелев.

Телеведущий решил в этом году нарушить правила и заранее отметить день рождения любимой. В честь праздника Тулуповой пара отправилась отведать блюда от шеф-повара.

«Кстати, мы с Тулуповой решили сломать систему и еще вчера отправились на праздничный ужин. Концепция ресторана классная, малый круг приглашенных гостей располагается вокруг кухни шефа, где он презентует дегустационное меню», – отметил Дмитрий.

Напомним, ранее Дмитрий Шепелев дал совет по воспитанию детей. Знаменитость призвал родителей не торопить детей, а позволять им наслаждаться каждым моментом. Шепелев вспомнил, как в детстве его заставляли быстрее есть. И ничего хорошего из этого не вышло.

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