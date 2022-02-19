«Ты уникальная девочка! Мы с тобой!»: Таисия Началова тепло поддержала Камилу Валиеву

Мама покойной певицы Юлии Началовой Таисия в Instagram обратилась к фигуристке Камиле Валиевой, которая вернулась из олимпийского Пекина.
«Камила, ты уникальная девочка! Мы с тобой! А те, кто устроил против тебя эту провокацию, на долгие годы дискредитировали как свои имена, так и все Международное олимпийское движение».
Напомним, что Камила Валиева не смогла выиграть медаль в личном турнире фигуристок. Она осталась на четвертом месте, допустив ряд грубых ошибок.
Ранее против Камилы Валиевой была устроена настоящая травля. Допинг-проба российской пятнадцатилетней звездочки оказалась положительной.
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