Как сделать макияж к 23 февраля
Видео
Самые модные брюки 2022 года
Видео

«Ты уникальная девочка! Мы с тобой!»: Таисия Началова тепло поддержала Камилу Валиеву

По словам мамы певицы, те, кто устроил провокацию себя полностью дискредитировали.

«Ты уникальная девочка! Мы с тобой!»: Таисия Началова тепло поддержала Камилу Валиеву
Таисия Началова. Фото: Globallookpress.com

Мама покойной певицы Юлии Началовой Таисия в Instagram обратилась к фигуристке Камиле Валиевой, которая вернулась из олимпийского Пекина.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

«Камила, ты уникальная девочка! Мы с тобой! А те, кто устроил против тебя эту провокацию, на долгие годы дискредитировали как свои имена, так и все Международное олимпийское движение».

Таисия Началова

Напомним, что Камила Валиева не смогла выиграть медаль в личном турнире фигуристок. Она осталась на четвертом месте, допустив ряд грубых ошибок.

Ранее против Камилы Валиевой была устроена настоящая травля. Допинг-проба российской пятнадцатилетней звездочки оказалась положительной.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Камила ВалиеваКитайОлимпиада в ПекинеТаисия НачаловаЮлия Началова