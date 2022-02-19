«Ягудина рядом очень не хватало»: Плющенко вспомнил, как его конкурент ушел к Тарасовой

По словам фигуриста, каждый хочет, чтобы именно ему тренер уделял основное внимание.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что любой спортсмен хочет, чтобы тренер уделял именно ему главное внимание. По его мнению, именно поэтому Александра Трусова на сезон уходила к нему от Этери Тутберидзе.

По словам Плющенко, конкуренция должна быть всегда. Одному приходится куда сложнее. В этом, как он думает, убедился его конкурент и бывший соперник Алексей Ягудин, когда ушел от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой.

Плющенко признал, что Мишин стал ему уделять больше времени, но конкуренции ему стало не хватать.

«Ягудина рядом очень не хватало. Хотя у Тутберидзе тренировочный процесс организован практически идеально. У нее великолепный штаб, который справляется с большим количеством учеников». Евгений Плющенко

Напомним, что Евгений Плющенко проиграл Алексею Ягудину на Олимпиаде 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити. Через четыре года Плющенко и сам стал олимпийским чемпионом, сообщает rsport.ria.ru.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.