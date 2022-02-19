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«Ягудина рядом очень не хватало»: Плющенко вспомнил, как его конкурент ушел к Тарасовой

По словам фигуриста, каждый хочет, чтобы именно ему тренер уделял основное внимание.

«Ягудина рядом очень не хватало»: Плющенко вспомнил, как его конкурент ушел к Тарасовой
Евгений Плющенко. Фото: Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что любой спортсмен хочет, чтобы тренер уделял именно ему главное внимание. По его мнению, именно поэтому Александра Трусова на сезон уходила к нему от Этери Тутберидзе.

Алексей Ягудин
Алексей Ягудин. Фото: Globallookpress.com

По словам Плющенко, конкуренция должна быть всегда. Одному приходится куда сложнее. В этом, как он думает, убедился его конкурент и бывший соперник Алексей Ягудин, когда ушел от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой.

Плющенко признал, что Мишин стал ему уделять больше времени, но конкуренции ему стало не хватать.

«Ягудина рядом очень не хватало. Хотя у Тутберидзе тренировочный процесс организован практически идеально. У нее великолепный штаб, который справляется с большим количеством учеников».

Евгений Плющенко

Напомним, что Евгений Плющенко проиграл Алексею Ягудину на Олимпиаде 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити. Через четыре года Плющенко и сам стал олимпийским чемпионом, сообщает rsport.ria.ru.

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Тэги

Алексей МишинАлексей ЯгудинЕвгений ПлющенкоСоль-Лейк-СитиЭтери Тутберидзе