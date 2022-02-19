«Его волнует буквально все»: Александр Обласов рассказал о своем девятилетнем сыне

Звезда сериала «Мажор» Александр Обласов поведал о своем подрастающем сыне. Знаменитость видит в наследнике интересного собеседника.

Несмотря на разницу в возрасте, Обласов общается с сыном на равных.

«Сына назвал Юрием, в честь отца. Ему девять лет, он занимается спортом, учится в третьем классе, и, что меня радует, — ему действительно нравится процесс обучения. У него пытливый ум, он довольно смышленый, любознательный, с широким кругом общения. А какое у него чувство юмора!», – порадовался за сына артист.

«Мне нравится, что его волнует буквально все: от политики до спорта. Он всегда с любопытством просматривает новостную ленту, задает вопросы, и мне с ним очень интересно вести беседы. И разговариваем мы на равных. Надеюсь, он вырастет хорошим человеком. И совсем не обязательно актером. Родители, по крайней мере, никакого давления в эту сторону не оказывают. Пускай в дальнейшем сам делает свой выбор и будет нести за него ответственность», – добавил Обласов в беседе с womanhit.ru.

Напомним, ранее стала известна причина, по которой Обласов ушел от своей жены. Артист оставил избранницу ради коллеги Елены Черновой.

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