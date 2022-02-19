«Не справился с характером фигуристки»: Плющенко снова напомнил, что Трусова не слышит тренеров

Как отметил двукратный олимпийский чемпион, обуздать характер звезды пока никому еще не удалось.

Фигурист Евгений Плющенко снова в нелестном ключе высказался о фигуристке Александре Трусовой, которая является его бывшей подопечной.

«Не справился с характером фигуристки. Как показала Олимпиада, и Этери Георгиевне Тутберидзе с ее штабом это удалось не до конца. Трусова — максималистка, которая считает, что нельзя снижать поднятую планку сложности нигде и никогда». Евгений Плющенко

Как отметил Плющенко, нельзя идти и делать элементы, которые не отработаны на сто процентов. Он вспомнил, как Трусова обижалась на него, когда он на чемпионате мира сказал, что ей не нужно прыгать тройной аксель, который у нее не получался.

По словам Плющенко, Трусовой в будущем надо научиться слышать тренера. Только так она сможет выиграть золотую медаль Олимпиады, rsport.ria.ru.

Ранее Евгений Плющенко уже негативно высказывался об Александре Трусовой. Он отмечал, что «русская ракета» никого не хочет слушать вокруг себя. Она всегда уверена в своей правоте, что и играет с ней порой злую шутку.

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