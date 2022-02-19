«Золото здорово на тебе смотрится»: американский фигурист обратился к Анне Щербаковой

Американский фигурист Адам Риппон обратился к Анне Щербаковой после того, как россиянка взяла олимпийское золото. Спортсмен намекнул юной фигуристке, что пора смело называть себя олимпийской чемпионкой.

«Золото здорово на тебе смотрится. Пришло время поменять биографию в Instagram», — написал Риппон в комментарии к посту Щербаковой в Instagram.

Напомним, российские фигуристки-одиночницы выступили с произвольной программой на Играх в Пекине. По результатам оценок жюри победительницей соревнований стала Анна Щербакова. Она набрала 255,95 балла. Серебро взяла Александра Трусова, Камила Валиева — на четвертом месте.

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