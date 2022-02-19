«За собой следите»: Дмитрий Нагиев жестко ответил Константину Эрнсту, став на время ведущим КВН

Телеведущий Дмитрий Нагиев вступил в словесную перепалку с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом перед игрой Высшей лиги КВН. Нагиев недавно стал временным ведущим КВН вместо приболевшего Александра Маслякова. Он сразу в своей дерзкой манере поставил Эрнста на место.

«Шеф вышел под мои фанфары… Чтобы вы и дальше не проигрывали на моем фоне, прошу», — сказал Нагиев и указал Эрнсту на место внизу в зале в жюри.

На это Эрнст сказал, что вообще-то Александр Васильевич все видит, поэтому Нагиеву необходимо «следить за собой и быть осторожным».

«Не только Александр Васильевич будет следить. Поэтому и за собой следите». Дмитрий Нагиев

Пошутил Нагиев со сцены и над Александром Масляковым.

«Возможно, впервые на этой сцене ведущий, чей костюм стоит меньше, чем галстук предыдущего ведущего», — заявил он под общий смех.

Напомним, что Александр Масляков из-за болезни пропускает ближайшие игры КВН. Это случилось впервые с 1964 года. Первым, кто подменил Маслякова на игре в Высшей лиге, стал как раз Дмитрий Нагиев, сообщает «Собеседник».

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