«Настал мой черед»: модель Адриана Лима ждет третьего ребенка

Модель Адриана Лима ждет третьего ребенка. Бывший ангел Victoria’s Secret сообщила новость поклонникам в трогательном видео в TikTok. Лима показала возлюбленному продюсеру Андре Леммерсу положительный тест на беременность.
«Андре любит меня пугать, но теперь настал мой черед», — говорится в видео.
Лима и Леммерс начали встречаться осенью прошлого года. Пара впервые вышла в свет на 78-м Венецианском кинофестивале. Они ожидают пополнения к осени. Для них это первый общий ребенок.
Адриана Лима была замужем за баскетболистом Марко Яричем 9 лет. В 2016 году они развелись. У них есть общие дочки — 13-летняя Валентина Лима Ярич и 10-летняя Сиенна Лима Ярич.
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