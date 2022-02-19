«Настал мой черед»: модель Адриана Лима ждет третьего ребенка

Бывший ангел Victoria’s Secret сообщила о пополнении в TikTok.

Модель Адриана Лима ждет третьего ребенка. Бывший ангел Victoria’s Secret сообщила новость поклонникам в трогательном видео в TikTok. Лима показала возлюбленному продюсеру Андре Леммерсу положительный тест на беременность.

«Андре любит меня пугать, но теперь настал мой черед», — говорится в видео.

Лима и Леммерс начали встречаться осенью прошлого года. Пара впервые вышла в свет на 78-м Венецианском кинофестивале. Они ожидают пополнения к осени. Для них это первый общий ребенок.

Адриана Лима была замужем за баскетболистом Марко Яричем 9 лет. В 2016 году они развелись. У них есть общие дочки — 13-летняя Валентина Лима Ярич и 10-летняя Сиенна Лима Ярич.

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