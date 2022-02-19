Звезда лыжной гонки: Александр Большунов выиграл марафон на Олимпиаде в Пекине

Спортсмен забрал третье золото на Играх в 2022 году.

Несмотря на ухудшившиеся погодные условия, лыжник Александр Большунов выиграл последний лыжный забег на олимпиаде в Пекине.

От России в мужском марафоне участвовали Александр Большунов, Денис Спицов, Артем Мальцев и Иван Якимушкин. Первым пришел Александр Большунов. Лыжник забрал третью золотую медаль на этой Олимпиаде.

Отметим, что норвежец Йоханнес Клэбо отказывался бежать марафон из-за ветреной и морозной погоды. Позже организаторы сократили дистанцию марафона до четырех кругов по 7,1 километра. Изначально лыжникам предстояло проехать 50 километров. Об этом сообщили в sportkp.ru.

К слову, Йоханнес Клэб на последнем круге сошел с дистанции. Норвежский спортсмен отстегнул лыжи и пешком добрался до финиша. А Александр Большунов стал победителем гонки.

Якимушкин пришел вторым, норвежец Крюгер завоевал бронзу. Что касается еще двоих российских лыжников, они вошли в шестерку лучших. Артем Мальцов стал четвертым, а Денис Спицов – шестым.

Напомним, ранее телеведущая Екатерина Стриженова восхитилась результатами Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.