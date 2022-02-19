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«Говорит: «Сегодня отдохну и через пару дней пойду тренироваться»: Фетисов — о планах Валиевой

Двукратный олимпийский чемпион пообщался с фигуристкой.

«Говорит: «Сегодня отдохну и через пару дней пойду тренироваться»: Фетисов — о планах Валиевой
Вячеслав Фетисов. Фото: Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскрыл детали разговора с фигуристкой Камилой Валиевой после ее возвращения в Москву с Олимпиады в Пекине.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Фетисов, он сказал Валиевой, что ее все поддерживают. Она ни в чем не виновата. Он заметил, что четыре года пролетят быстро и на следующих играх фигуристка постарается победить в личном первенстве.

«Я спросил у Камилы, какие планы. Она говорит: «Сегодня отдохну и через пару дней пойду тренироваться». Она в порядке. Надо понять нам всем, через что ей пришлось пройти и что пережить. Она — молодец. Она получила поддержку и от президента страны, и от спортивного сообщества».

Вячеслав Фетисов

Напомним, что Камила Валиева заняла четвертое место на Олимпиаде в личном первенстве. При этом она победила в командных соревнованиях. Медаль ей до сих пор не вручена из-за допингового скандала, сообщает «Собеседник».

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