Кумир миллионов: количество подписчиков Камилы Валиевой взлетело за время Олимпиады

Количество подписчиков Камилы Валиевой в Instagram взлетело. За время Олимпиады на юную фигуристку подписались около 800 тысяч пользователей. Перед зимними Олимпийскими играми у 15-летней Камилы было всего 219 тысяч подписчиков. Теперь спортсменка смело может называть себя блогером-миллионником.
Камила Валиева получила золотую медаль на Олимпийских играх в рамках командных соревнований. Сразу же после этого спортсменка оказалась в центре допинг-скандала. Допуск к следующему этапу соревнований фигуристка все-таки получила, однако откатать программу идеально Валиевой так и не удалось.
В суммарном зачете спортсменка заняла четвертое место. Золото и серебро забрали две другие российские фигуристки — Анна Щербакова и Александра Трусова.
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