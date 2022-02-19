«Перехожу на второй юношеский»: Татьяна Навка похвасталась спортивными достижениями дочери

Среди последних Stories личного микроблога олимпийской чемпионки по танцам на льду Татьяны Навки появилась запись, в которой знаменитость запечатлела дочь Надежду. Малышка рассказывала о своих спортивных успехах.

Татьяна Навка гордится своими дочерями Надей и Сашей. Старшая Александра занимается вокалом. А вот младшая Надя стала, как мама, фигуристкой.

Наследница Навки и Пескова только стремится к спортивным вершинам, которые достигла ее родительница. У Нади есть желание заниматься и становиться только лучше. О своих достижениях девочка рассказала в личном микроблоге. А ее мама добавила ролик на личную страницу в Instagram.

«У меня для вас отличная новость. Дорогие подписчики, я перехожу на второй юношеский, я прыгаю двойной каскад. Ждет вас сюрприз», – похвасталась Надя Пескова.

Напомним, ранее Татьяна Навка высказалась после проигрыша Камилы Валиевой. Фигуристка уверена, что 15-летней спортсменке стоит выступить на следующих Играх. Навка выразила слова поддержки талантливой чемпионке, которую обвинили в употреблении допинга.

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