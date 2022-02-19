«Два ублюдка, честно»: Кушанашвили дал нелестную характеристику солистам группы «Руки вверх!»

Телеведущий Отар Кушанашвили в YouTube-шоу «Братский стол» дал нелестную характеристику солистам группы «Руки вверх!»
«Хорошая группа «Руки вверх!» Два ублюдка, честно. Они возили с собой нарисованные клавиши. Я ездил с ними из города в город, а вы, олухи, покупали билеты».
Как отметил Кушанашвили, солисты группы «Руки вверх!» во время выступлений «били по картонке и делали какие-то движения». По его словам, однажды картонка упала. Это был полный позор.
Напомним, что группа «Руки вверх!» была неимоверно популярна в девяностых годах прошлого века. Участниками и основателями проекта являются Сергей Жуков и Алексей Потехин.
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