«Два ублюдка, честно»: Кушанашвили дал нелестную характеристику солистам группы «Руки вверх!»

Как отметил телеведущий, музыканты возили с собой нарисованные клавиши.

Телеведущий Отар Кушанашвили в YouTube-шоу «Братский стол» дал нелестную характеристику солистам группы «Руки вверх!»

«Хорошая группа «Руки вверх!» Два ублюдка, честно. Они возили с собой нарисованные клавиши. Я ездил с ними из города в город, а вы, олухи, покупали билеты». Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, солисты группы «Руки вверх!» во время выступлений «били по картонке и делали какие-то движения». По его словам, однажды картонка упала. Это был полный позор.

Напомним, что группа «Руки вверх!» была неимоверно популярна в девяностых годах прошлого века. Участниками и основателями проекта являются Сергей Жуков и Алексей Потехин.

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