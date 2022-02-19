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«Два ублюдка, честно»: Кушанашвили дал нелестную характеристику солистам группы «Руки вверх!»

Как отметил телеведущий, музыканты возили с собой нарисованные клавиши.

«Два ублюдка, честно»: Кушанашвили дал нелестную характеристику солистам группы «Руки вверх!»
Отар Кушанашвили. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Отар Кушанашвили в YouTube-шоу «Братский стол» дал нелестную характеристику солистам группы «Руки вверх!»

Группа "Руки вверх!"
Группа «Руки вверх!». Фото: Globallookpress.com

«Хорошая группа «Руки вверх!» Два ублюдка, честно. Они возили с собой нарисованные клавиши. Я ездил с ними из города в город, а вы, олухи, покупали билеты».

Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, солисты группы «Руки вверх!» во время выступлений «били по картонке и делали какие-то движения». По его словам, однажды картонка упала. Это был полный позор.

Напомним, что группа «Руки вверх!» была неимоверно популярна в девяностых годах прошлого века. Участниками и основателями проекта являются Сергей Жуков и Алексей Потехин.

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