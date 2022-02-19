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«До сих пор нахожусь в недоумении»: Тутберидзе поблагодарила Жулина за открытое письмо Баху

Российский тренер в шоке от высказываний главы МОК.

«До сих пор нахожусь в недоумении»: Тутберидзе поблагодарила Жулина за открытое письмо Баху
Этери Тутберидзе. Фото: Globallookpress.com

Российский тренер Этери Тутберидзе в комментариях под постом в Instagram своего коллеги Александра Жулина поблагодарила его за поддержку. Ранее он написал в соцсетях открытое письмо главе МОК Томасу Баху.

Александр Жулин
Александр Жулин. Фото: instagram.com/aleksandr_zhulin/

«Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом».

Этери Тутберидзе

В своем послании Александр Жулин, в частности, заявил, что Томас Бах ведет себя некорректно по отношению к Этери Тутберидзе и ее ученицам. Он заметил, что он такой препарат как мельдоний нельзя считать допингом. Жулин попросил Баха не учить правильным манерам Тутберидзе.

Ранее Томас Бах заявил, что наставница Этери Тутберидзе может получить дисквалификацию. По его мнению, она была очень холодна со своей ученицей Камилой Валиевой после проката фигуристкой произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

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