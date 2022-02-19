«Не ваша работа указывать женщинам»: Белла Хадид выступила в защиту мусульманок и их религиозных атрибутов

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид заступилась за девушек, которые носят хиджаб.

В своем личном микроблоге 25-летняя сестра Джиджи Хадид опубликовала серию постов, где рассказала о трудностях жизни современной мусульманки. Особенно девушке откликнулась история 17-летней школьницы Ходы Аль-Джамаа из Отаго, Новая Зеландия.

Девушка оказалась в больнице после того, как трое сверстниц сорвали с нее хиджаб и жестоко избили.

«Нам нужно изменить мышление и контролировать чувство осуждения. Обучите своих друзей, детей, родителей и семьи тому, что носить хиджаб, быть мусульманкой или человеком другой расы — не значит быть угрозой», – заявила модель в своем Instagram.

Также Белла Хадид вспомнила слова своей подпруги-фотографа, которая недавно организовывала съемку для мусульманок в хиджабах:

«Я решила устроить эту фотосессию, потому что никогда не видела ярких и улыбающихся мусульманских женщин на фотографиях. Мне очень хотелось показать эти образы».

В последнем посте этой серии Хадид призвала лидеров Франции, Индии, Квебека и Бельгии отменить «дискриминационные» законы против хиджаба и других религиозных атрибутов.

«Это не ваша работа указывать женщинам, могут ли они получать образование или заниматься спортом, особенно, когда это касается веры и безопасности», — резюмировала Белла.

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