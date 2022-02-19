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«Я переживаю за свой биоматериал»: Юлиан боится, что у него появились дети без его ведома

Как считает певец, подруга его бывшей жены Анастасии могла его подставить.

«Я переживаю за свой биоматериал»: Юлиан боится, что у него появились дети без его ведома
Юлиан. Фото: Globallookpress.com

Певец Юлиан заявил, что у него, возможно, есть дети, о которых он даже не знает. Дело в том, что в браке с певицей Анастасией они решились на процедуру ЭКО.

Юлиан
Юлиан. Фото: Globallookpress.com

Он сдал свой биоматериал в специальную клинику, которая занимается такими процедурами. Там работает подруга Анастасии. В итоге никаких детей у него с Анастасией не появилось, но неизвестна судьба сданного им биоматериала.

«Я теперь переживаю за свой биоматериал, который я сдал для ЭКО. Понятное дело, что по прямому назначению его не использовали. Не исключаю, что его отдали какой-то другой женщине или даже нескольким».

Юлиан

Напомним, что Юлиан и Анастасия были счастливы в браке всего год. Они смогли после разрыва сохранить добрые отношения, сообщает «Собеседник».

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