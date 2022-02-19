«Я нарушил контрактные обязательства»: Гарик Burito объяснил, почему покинул лейбл «Velvet Music»

Как отметил музыкант, с начала этого года он работает отдельно.

Певец Гарик Burito в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» объяснил, почему ушел из лейбла «Velvet Music».

«С первого января работаю без компании. Они многое для меня сделали. Я решил, что хочу заниматься всем сам. Все достаточно спокойно прошло. Мы никогда не врали друг другу. Не могу работать с людьми, которым не доверяю. У нас всегда было обоюдное доверие». Гарик Burito

По словам Гарика Burito, контракт с лейблом на самом деле продолжает действовать. «Контрактные обязательства нарушил, потому что раньше ушел. Три года еще до конца контракта. У меня хорошие условия. Почему ушел? Внутри мужчины взращивается самостоятельность. Все артисты инфантильны, но во мне произошли изменения. Я хочу работать без продюсера», — заявил Гарик Burito.

Напомним, что Гарик Burito с 2005 по 2015 годы входил в состав российской группы «Банд’Эрос». Позже он отправился в сольное плавание.

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