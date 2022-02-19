«Случилась большая драма и большая боль»: Барановская высказалась о скандале с Валиевой

Телеведущая Юлия Барановская в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» высказалась о допинговом скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, случившемся на Олимпиаде в Пекине.

«Олимпиада в Китае будет всем нам трепать нервы до 20 февраля. Я смотрю. Готова порой валерьянку пить. Наше волнение ничто по сравнению с теми, кто представляет нашу страну. Нам только кажется, что мы волнуемся, сидя у экранов телевизоров, переживая за наших девочек». Юлия Барановская

Как отметила Юлия Барановская, она в курсе ситуации с Камилой Валиевой. «Случилась большая драма и большая боль. Мне больно, когда я читаю все эти заголовки. А что испытывает она? Это невообразимо. Когда мы переживаем, то надо представить, как они, наши фигуристки, переживают. Сил и терпения им. Лучей любви им всем», — заявила Юлия Барановская.

Напомним, что Камила Валиева совершила ряд грубых ошибок в произвольной программе и заняла только четвертное место в личном первенстве на Олимпиаде. Ранее случился громкий допинговый скандал с ее участием.

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