Как сделать макияж к 23 февраля
Видео
Самые модные брюки 2022 года
Видео

«Случилась большая драма и большая боль»: Барановская высказалась о скандале с Валиевой

Как отметила телеведущая, невообразимо, что испытывает фигуристка.

«Случилась большая драма и большая боль»: Барановская высказалась о скандале с Валиевой
Юлия Барановская. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Юлия Барановская в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» высказалась о допинговом скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, случившемся на Олимпиаде в Пекине.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

«Олимпиада в Китае будет всем нам трепать нервы до 20 февраля. Я смотрю. Готова порой валерьянку пить. Наше волнение ничто по сравнению с теми, кто представляет нашу страну. Нам только кажется, что мы волнуемся, сидя у экранов телевизоров, переживая за наших девочек».

Юлия Барановская

Как отметила Юлия Барановская, она в курсе ситуации с Камилой Валиевой. «Случилась большая драма и большая боль. Мне больно, когда я читаю все эти заголовки. А что испытывает она? Это невообразимо. Когда мы переживаем, то надо представить, как они, наши фигуристки, переживают. Сил и терпения им. Лучей любви им всем», — заявила Юлия Барановская.

Напомним, что Камила Валиева совершила ряд грубых ошибок в произвольной программе и заняла только четвертное место в личном первенстве на Олимпиаде. Ранее случился громкий допинговый скандал с ее участием.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Камила ВалиеваКитайОлимпиада в ПекинеШоу "Все к лучшему"Юлия Барановская