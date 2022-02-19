«До свадьбы, Макс, нельзя варить пельмени»: Барановская стала активно зазывать Привалова в гости

Телеведущая Юлия Барановская в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» стала активно зазывать своего коллегу Максима Привалова в гости.

«Сегодня день пельменей», — заявила в начале эфира Барановская.

«Я уже их тысячу лет не ел, Юля. А ты не веришь мне пельмени», — заметил Привалов.

«А потому что ты в гости не приходишь», — сказала Барановская.

«Это мы специально для завтрашнего выпуска новостей», — отшутился Привалов.

«До свадьбы, Макс, нельзя варить пельмени». Юлия Барановская

Ранее Максим Привалов в шутку озвучил день свадьбы с Юлией Барановской. По его словам, они отпразднуют торжество в красивую дату — 22.02.2022.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.