«Самый страшный вариант работы»: Тимур Родригез испытал на себе профессию автослесаря

Исполнитель и телеведущий Тимур Родригез переквалифицировался в автослесаря. Знаменитость не представлял, что такое ремонтировать дороги.

Артист стал новым героем шоу «Звезда под прикрытием». В рамках этого проекта Родригеза переодели в автослесаря и отправили на ремонтные работы.

«Самый страшный вариант работы, которую я бы мог получить – это ремонтировать дорогу на улице. Я думал меня поставят вести французский в школе или преподавать танцы, гитару или барабаны, ну, то есть что-то связанное со мной. А о профессии автослесаря я вообще ничего не знаю!», – признался Тимур.

Тимур отметил, что привык сам сдавать вещи в ремонт. А вот чинить что-то Родригез уже давно отвык.

«Я понял, что мне нужно врать до последнего, говорить, что я вроде знаю и не знаю. Я никогда не был в роли человека, который что-то чинит, обычно я что-то привожу в ремонт», – заявил Родригез на «Муз-ТВ».

Напомним, ранее воры обокрали особняк Тимура Родригеза.

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