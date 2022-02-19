Чарующая грация: Юлия Михалкова в леопардовом монокини блеснула стройной фигурой

Звезды тоже люди, и тоже требуется основательный отдых в конце рабочей недели. Актриса и телеведущая Юлия Михалкова отправилась в СПА-салон, чтобы как следует расслабиться и побыть наедине с собой.

К счастью для поклонников и подписчиков Михалковой, про смартфон красавица не забыла и взяла его с собой в джакузи. Там девушка решила запечатлеться на память в футуристичных интерьерах.

Звезда позировала перед зеркалом сама себе в леопардовом монокини – слитном купальнике со шнуровкой в зоне декольте. Стройная фигура Михалковой наверняка вызвала не только восторги у поклонников, но и зависть у хейтеров – 38-летняя красавица тщательно следит за своей формой.

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