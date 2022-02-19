«Красивая»: Михайловская в купальнике изящно вынырнула из бассейна

Звезда сериала «Капитанша» Анна Михайловская вместе с сыном Мирославом отправились в Сочи. В своем инстаграме актриса делится яркими кадрами из отпуска, греясь под лучами солнца.

На этот раз звезда позировала, эффектно вынырнув из бассейна. Анна выбрала черный купальник в глубоким вырезом.

«Спонсор хорошего настроения – солнце. И отдельный респект фотографу Мирославу», — написала Михайловская.

Фолловеры оценили фотографию.

«Красивая! Вы превосходны! Как всегда шикарная», — писали пользователи Сети.

Напомним, сыну Анны Михайловской в этом году исполнится семь лет. Его отцом является актер Тимофей Каратаев, за которого актриса вышла замуж в 2013 году. Спустя пять лет они официально расторгли брак.

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