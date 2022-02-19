«Не хватило характера»: Игорь Крутой рассказал, почему Алекса не построила карьеру певицы

Композитор Игорь Крутой назвал свою версию, почему после «Фабрики звезд 4» Алекса не стала известной певицей.

Алекса ведет свой блог в Instagram и занимается воспитанием дочери. А вот про карьеру исполнительницы знаменитость забыла.

«Самой младшей на нашей «Фабрике» была несовершеннолетняя девочка из Донецка Алекса (мы даже запрашивали специальное разрешение у владельцев формата на ее участие), и никто тогда даже не подозревал, что пройдет несколько месяцев, и все мальчишки страны будут влюблены в Алексу, а они с Тимати полюбят друг друга, и миллионы станут переживать и следить за этой суперромантической юношеской историей», – вспомнил Крутой.

«Я был уверен, что в плане музыкальной карьеры все получится и у Алексы, и у Тимати, но у Тимати, Ирины Дубцовой, Стаса Пьехи, Анастасии Кочетковой, Доминика Джокера и Юрия Титова получилось (у кого-то больше, у кого-то меньше), а у Алексы не получилось. Наверное, не хватило характера, упрямства (в хорошем смысле) в достижении цели или везения… А совсем недавно я увидел в соцсетях, что у нее родилась красавица-доченька. Алекса очень счастлива своей семьей, что прекрасно!», – резюмировал Крутой в личном микроблоге.

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