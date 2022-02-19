«Она умышленно дважды упала»: Разин назвал неожиданную причину проигрыша Валиевой в Пекине

По словам продюсера, он удивляется мужеству этой юной фигуристки.

Продюсер Андрей Разин в Instagram озвучил неожиданную, на его взгляд, причину, почему фигуристка Камила Валиева осталась без медали на Олимпиаде в Пекине в личном первенстве.

«Удивляюсь мужеству Камилы Валиевой. Она умышленно дважды упала для того, чтобы пропустить наших девочек вперед. Она приняла самый серьезный удар среди подростков». Андрей Разин

По словам Андрея Разина, «тренерский штаб убедил ее упасть два раза для того, чтобы наши спортсменки получили пьедестал». Как он выразился – это жертва во спасение.

При этом Разин заметил, что лично для Валиевой произошедшее – трагедия. Продюсер уверен, что если бы Валиева победила, то награждение всей команды было бы под вопросом. Фигуристку он считает героем всей страны, которая приняла мужественное решение.

Напомним, что Камила Валиева совершила ряд грубых ошибок в произвольной программе и заняла только четвертное место в личном первенстве на Олимпиаде. Ранее случился громкий допинговый скандал с ее участием.

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