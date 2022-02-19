«Как же ты быстро вырос»: Наташа Королева трогательно поздравила сына с 20-летием

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип отмечает день рождения. 19 февраля ему исполнилось 20 лет.

Артистка трогательно поздравила наследника с личным праздником, опубликовав в инстаграме видео. Наташа сравнила, как сын выглядел в детстве и как выглядит сейчас.

«Как же ты быстро вырос ! Люблю тебя, сыночек! С днем рождения!» — написала Наташа Королева.

Напомним, в прошлом году Архип Глушко собрался жениться на своей избраннице Мелиссе Волынкиной, которая работала стриптизершей. Однако звездные родители парня против этого. Недавно стало известно, что Архип и Мелисса съехали из особняка Королевой и Тарзана на арендованную квартиру.

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