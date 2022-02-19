«Устраивало старое руководство»: Талызина объяснила, почему Домогаров хочет уйти из их театра

По словам актрисы, ее звездный коллега никогда не «варился в труппе».

Актриса Валентина Талызина в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что будет очень сожалеть, если актер Александр Домогаров покинет Театр имени Моссовета.

«Он всегда собирал полные залы. В театре работал много лет. Это артист, который состоялся именно в нашем театре. Он десять лет проработал в Театре Российской Армии, но не сильно там стал известен, а в нашем театре прозвучал. Стал сниматься в Польше, Германии. Пошел к своей звездной вершине». Валентина Талызина

Как отметила Валентина Талызина, это факт, что звезды из Театра имени Моссовета в последнее время уходят. «Домогаров пока не ушел и слава Богу. Саша, к сожалению, не был никогда в труппе. Это мы в ней варились. Писали письма, что у нас нет в театре худрука. Его устраивало старое руководство, но революции я не хочу», — заявила Валентина Талызина.

Ранее Александр Домогаров заявил, что покидает Театр имени Моссовета. Окончательно это произойдет в апреле. Причина в том, что он не согласен с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли.

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