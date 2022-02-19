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«Был на гастролях»: Остроумова опровергла слухи об уходе Домогарова из Театра имени Моссовета

Как отметила актриса, ее коллега находится «в хорошем состоянии».

«Был на гастролях»: Остроумова опровергла слухи об уходе Домогарова из Театра имени Моссовета
Ольга Остроумова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Театра имени Моссовета Ольга Остроумова в беседе с Teleprogramma.pro опровергла появившуюся информацию об уходе актера Александра Домогарова из культурного учреждения.

Александр Домогаров
Александр Домогаров. Фото: Globallookpress.com

«Я не отвечаю на вопросы про Александра Домогарова. Извините. Он не собирается уходить. Он был на гастролях. Находится в хорошем состоянии».

Ольга Остроумова

Ранее Александр Домогаров заявил, что покидает Театр имени Моссовета. Окончательно это произойдет в апреле. Причина в том, что он не согласен с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли.

При этом Александр Домогаров отмечал, что он готов отправиться с театром на ближайшие гастроли. Спектакль с его участием должен состояться в марте в Санкт-Петербурге.

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Александр ДомогаровЕвгений МарчеллиОльга ОстроумоваСанкт-ПетербургТеатр имени Моссовета