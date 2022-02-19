«Был на гастролях»: Остроумова опровергла слухи об уходе Домогарова из Театра имени Моссовета

Актриса Театра имени Моссовета Ольга Остроумова в беседе с Teleprogramma.pro опровергла появившуюся информацию об уходе актера Александра Домогарова из культурного учреждения.
«Я не отвечаю на вопросы про Александра Домогарова. Извините. Он не собирается уходить. Он был на гастролях. Находится в хорошем состоянии».
Ранее Александр Домогаров заявил, что покидает Театр имени Моссовета. Окончательно это произойдет в апреле. Причина в том, что он не согласен с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли.
При этом Александр Домогаров отмечал, что он готов отправиться с театром на ближайшие гастроли. Спектакль с его участием должен состояться в марте в Санкт-Петербурге.
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